1) Запишите все числа при делении которых на 5 в неполном частном получится то же число что в остатке 2) при делении какого числа на 28 неполное частное равно 32 а остаток - 17?

Математика

1) Запишите все числа при делении которых на 5 в неполном частном получится то же число что в остатке 2) при делении какого числа на 28 неполное частное равно 32 а остаток - 17?

Автор: Гость