1) Запишите все числа при делении которых на 5 в неполном частном получится то же число что в остатке 2) при делении какого числа на 28 неполное частное равно 32 а остаток - 17?
Математика
1) Запишите все числа при делении которых на 5 в неполном частном получится то же число что в остатке 2) при делении какого числа на 28 неполное частное равно 32 а остаток - 17?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)900,76:28=32,17 пожалуйсто!здесь просто 32,17*29=900,76
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