1) Заполни пропуски в таблице, используя составленную тобой таблицу умножения. 2) Какие компоненты умножения были неизвестны в каждом столбце таблицы ? Множитель 8 7 ... 7 6 ... Множитель 2 ... 6 ... 5 3 Значение произвед...

Математика

1) Заполни пропуски в таблице, используя составленную тобой таблицу умножения. 2) Какие компоненты умножения были неизвестны в каждом столбце таблицы ? Множитель 8 7 ... 7 6 ... Множитель 2 ... 6 ... 5 3 Значение произведения ... 28 36 42 ... 27

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