1) Заполни пропуски в таблице, используя составленную тобой таблицу умножения. 2) Какие компоненты умножения были неизвестны в каждом столбце таблицы ? Множитель 8 7 ... 7 6 ... Множитель 2 ... 6 ... 5 3 Значение произвед...
Математика
1) Заполни пропуски в таблице, используя составленную тобой таблицу умножения. 2) Какие компоненты умножения были неизвестны в каждом столбце таблицы ? Множитель 8 7 ... 7 6 ... Множитель 2 ... 6 ... 5 3 Значение произведения ... 28 36 42 ... 27
Ответ(ы) на вопрос:
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Таблица: Множитель - 8, 7, 6, 7, 6, 9 Множитель - 2, 4, 6, 6, 5, 3/Произведение - 16, 28, 36, 42, 30, 27
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