1)жесткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревьев. 2)с еловый лап падали на землю снеговые шапки. 3)по лиловым шишкам прыгали синички и вертелись краснозобые снегири. 5)Иней блестел на снегу и серебряными искрами ос...
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1)жесткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревьев. 2)с еловый лап падали на землю снеговые шапки. 3)по лиловым шишкам прыгали синички и вертелись краснозобые снегири. 5)Иней блестел на снегу и серебряными искрами осыпался с берез на землю. Укажите над именами прилагательными падеж!! Где окончание (ыми, ые,ый и т д )
Ответ(ы):
Гость:
Падежи прилагательных: 1) жесткИЕ, колючИЕ - И.п., голЫХ - П.п.2) еловЫХ - Р.п., снеговЫЕ - И.п.3) лиловЫМ - Д.п., краснозобЫЕ И.п.5) серебрянЫМИ - Т.п.
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