1)жесткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревьев. 2)с еловый лап падали на землю снеговые шапки. 3)по лиловым шишкам прыгали синички и вертелись краснозобые снегири. 5)Иней блестел на снегу и серебряными искрами ос...

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1)жесткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревьев. 2)с еловый лап падали на землю снеговые шапки. 3)по лиловым шишкам прыгали синички и вертелись краснозобые снегири. 5)Иней блестел на снегу и серебряными искрами осыпался с берез на землю. Укажите над именами прилагательными падеж!! Где окончание (ыми, ые,ый и т д )

Автор: Гость