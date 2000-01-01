1.Звуковая плата производит двоичное кодирование аналогового звукового сигна- ла. Какое количество информации необходимо для кодирования каждого из 65536 возможных уровней громкости сигнала? 1. 65536битов 2. 256битов 3. 16бит...

Информатика

1.Звуковая плата производит двоичное кодирование аналогового звукового сигна- ла. Какое количество информации необходимо для кодирования каждого из 65536 возможных уровней громкости сигнала? 1. 65536битов 2. 256битов 3. 16битов 4. 8битов 2.В текстовом режиме экран монитора компьютера обычно разбивается на 25 строк по 80 символов в строке. Определить объем текстовой информации, зани- мающей весь экран монитора, в кодировке Unicode 1. 4000Кбайт 2. 4000байтов 3. 4000Кбит 4. 4000бит 3.Пользователь компьютера, хорошо владеющий навыками ввода информации с клавиатуры, может вводить в минуту 100 знаков. Какое количество информации может ввести пользователь в компьютер за одну минуту в кодировке Windows? 1. 1600битов 2. 100битов 3. 800байтов 4. 100байтов

Автор: Гость