radic;(10 + radic;19) * radic;(10 – radic;19)

radic;(10 + radic;19) * radic;(10 – radic;19)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
=√(10+√19)(10-√19)=√10-(√19)=√100-19=√81=9
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