10 Баллов!! Напишите рецепт любимого блюда слов 40 на английском языке!! НЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА!

Разное
10 Баллов!! Напишите рецепт любимого блюда слов 40 на английском языке!! НЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Baton cut into slices, brush with a thin layer of butter, put thin slices of sausages sprinkled with grated cheese (melted possible) put on a well-greased baking tray and zapech.Ukrasit greens
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