10 Баллов!! Напишите рецепт любимого блюда слов 40 на английском языке!! НЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА!

Разное

10 Баллов!! Напишите рецепт любимого блюда слов 40 на английском языке!! НЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА!

Автор: Гость