10 класс срочно test.docx 24.48 КБ Предварительный просмотр: ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1. Укажите старую отрасль промышленности: А. угольная Б. автомобилестроение В. выплавка алюминия Г. нефтяная 2. Укажите не...

10 класс срочно test.docx 24.48 КБ Предварительный просмотр: ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1. Укажите старую отрасль промышленности: А. угольная Б. автомобилестроение В. выплавка алюминия Г. нефтяная 2. Укажите неверное утверждение: А. производство продукции новейших отраслей концентрируются в развивающихся странах Б. добывающие отрасли относятся к старым отраслям В. В развитых странах постиндустриальная структура экономики Г. новейшие отрасли являются наукоемкими 3. Выберите страны, входящие в первую тройку по добыче нефти: А. Саудовская Аравия, Япония, Мексика Б. Саудовская Аравия, Россия, США В. Иран, Китай, Венесуэла Г. Кувейт, Катар, ОАЭ 4. Укажите залив, в котором добывается значительная часть нефти мира: А. Бенгальский Б. Гудзонов В. Персидский Г. Бискайский 5. Какие виды топлива занимают три первые места в структуре мирового потребления энергоресурсов: А. уголь, дрова, газ Б. нефть, газ, уголь В. атомная энергия, гидроэнергия, альтернативные источники Г. атомная энергия, нефть, газ 6. Какой регион мира поставляет больше всего нефти на мировой рынок: А. страны СНГ Б. страны Ближнего и Среднего Востока В. страны Северной Америки Г. страны Карибского бассейна 7.Какая страна занимает первое место по добыче каменного угля: А. Индии Б. США В. Россия Г. Китай 8. Какая страна занимает первое место по добыче природного газа: А. США Б. Алжир В. Россия Г. Нидерланды 9. Укажите страны, являющиеся крупными экспортерами каменного угля: А. Австралия, ЮАР, США Б. Канада, Франция, Турция В. Колумбия, Бразилия, Индия Г. Норвегия, Великобритания, США 10.Укажите страну Африки, являющуюся лидером по добыче нефти в регионе: А. Алжир Б. Египет В. Нигерия Г. Мозамбик 11. Выберите три страны, являющиеся экспортерами природного газа: А. Китай Б. Россия В. США Г. Иран Д. Швеция Е. Алжир 12. Выберите три страны, являющиеся экспортерами нефти: А. Венесуэла, Б. Япония В. Франция Г. Нигерия Д. Индонезия Е. Италия