10 лет назад возраста Ани, Бори и Вали относились как 1:3:7. Сейчас возраст Ани относи??ся к возрасту Бори как 4:7. Сколько сейчас лет Вале? Дайте ответ в годах.
Математика
10 лет назад возраста Ани, Бори и Вали относились как 1:3:7. Сейчас возраст Ани относи??ся к возрасту Бори как 4:7. Сколько сейчас лет Вале? Дайте ответ в годах.
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