10 лет назад возраста Ани, Бори и Вали относились как 1:3:7. Сейчас возраст Ани относи??ся к возрасту Бори как 4:7. Сколько сейчас лет Вале? Дайте ответ в годах.

Математика

10 лет назад возраста Ани, Бори и Вали относились как 1:3:7. Сейчас возраст Ани относи??ся к возрасту Бори как 4:7. Сколько сейчас лет Вале? Дайте ответ в годах.

Автор: Гость