10 машин, делали 8 рейсов в день по 5 тонн овощей, сколько всего тонн вывезли все машины за 6 дней? Решение сделали, как записать условие в таблицу

Математика
10 машин, делали 8 рейсов в день по 5 тонн овощей, сколько всего тонн вывезли все машины за 6 дней? Решение сделали, как записать условие в таблицу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1маш-грузопод-5т    1день-1 маш-8 рейсов  10маш-6дней  -вывезли всего овощей?  запишите столбиком одно под другим в 3 строчки.
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