10 машин, делали 8 рейсов в день по 5 тонн овощей, сколько всего тонн вывезли все машины за 6 дней? Решение сделали, как записать условие в таблицу

Математика

10 машин, делали 8 рейсов в день по 5 тонн овощей, сколько всего тонн вывезли все машины за 6 дней? Решение сделали, как записать условие в таблицу

Автор: Гость