10 машин, делали 8 рейсов в день по 5 тонн овощей, сколько всего тонн вывезли все машины за 6 дней? Решение сделали, как записать условие в таблицу
Математика
10 машин, делали 8 рейсов в день по 5 тонн овощей, сколько всего тонн вывезли все машины за 6 дней? Решение сделали, как записать условие в таблицу
Ответ(ы):
Гость:
1маш-грузопод-5т 1день-1 маш-8 рейсов 10маш-6дней -вывезли всего овощей? запишите столбиком одно под другим в 3 строчки.
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