10. найдите ошибку семеро котят с девяноста рублями прибавить к трёх стам рублям проехать около полутораста километров

Русский язык
10. найдите ошибку семеро котят с девяноста рублями прибавить к трёх стам рублям проехать около полутораста километров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не прибавить а прибавили
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Автомобиль выехал из одного города в другой и едет со скоростью 85км/ч.Расстояние между городами 360км.Сколько км ему останется проехать после 3 ч ...
Ответить
Математика
Две машины две что навстречу друг другу со скоростя ми 60 километров в час и 80 километров в час расстояние между ними 500 км какое расстояние буде...
Ответить
История
В каком году октавиан захватил Рим
Ответить
Биология
А. покровные 1. запасание питательных веществ Б. проводящие 2. синтез веществ В. образовательные 3. рост органов растения 4. обеспечение про...
Ответить
Английский язык
Срочно Пожалуйста помогите решить задания!
Ответить