10. найдите ошибку семеро котят с девяноста рублями прибавить к трёх стам рублям проехать около полутораста километров

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10. найдите ошибку семеро котят с девяноста рублями прибавить к трёх стам рублям проехать около полутораста километров

Автор: Гость