10. найдите ошибку семеро котят с девяноста рублями прибавить к трёх стам рублям проехать около полутораста километров
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10. найдите ошибку семеро котят с девяноста рублями прибавить к трёх стам рублям проехать около полутораста километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не прибавить а прибавили
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