10 полезных продуктов и 10 вредных спасите не могу предумать а еще 5 названий конфет 5 названий фаст-фуда 5 названий напитков
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10 полезных продуктов и 10 вредных спасите не могу предумать а еще 5 названий конфет 5 названий фаст-фуда 5 названий напитков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полезные яблоко, банан, апельсин, груша, слива, виноград, молоко, лук, творог Вредные Чипсы, соль, сахар, майонез, киреешки, сосиски, пальмовое масло, уксус, сало конфеты Аленушка, Коровка, Ириски, золотая птичка и крнти Фаст фуд Хот-дог, гамбургер, картошка фри, чизбургер, шаурма 5 кока кола, спрайт, фанта, пепси, 7-up
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