10 пословиц и поговорок на казаxском языке про Казаxстан

Саранан сарыт жегенше, Иттен тартып же. Чем от скупого угощения ждать, лучше у собаки кость отобрать. Бермегенді беріп ялт. Чтобы пристыдить скупого, сам его одари. Тілеушіні бір беті ара, Бермеушіні екі беті ара. У просителя одна щека горит, у отказывающего обе щеки горят. Берген жомарт емес, алан жомарт. Не тот щедр, кто дает, а тот кто не берет. Алтын крсе періште жолдан таяды. Увидев золото, и ангел свернул с дороги. Жылана тк біткен сайын алтырауы болады. Чем больше жиреет змея, тем больше от жадности трясется она. Екі тышан бір байды жртына таласыпты. Две мыши из-за байского мусора подрались. Аылды арын орайды, Сара малын орайды. Умный честь свою оберегает, скупой скот свой оберегает.