10 пословиц и поговорок с глаголами во 2 лице единственного числа

10 пословиц и поговорок с глаголами во 2 лице единственного числа

Ответ(ы):

Ответил Гость:
бес труда не выловишь рабу из бруда.7 раз отмерь и 1 раз отрешь
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