10 пословиц и поговорок, в которых был бы глагол или глаголы во 2-м лице единственного числа.

10 пословиц и поговорок, в которых был бы глагол или глаголы во 2-м лице единственного числа.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Без смерти не умрёшь.  Без труда не вынешь (и) рыбку из пруда.  Близок локоть, да не укусишь.  Век живи, век учись, а дураком помрёшь.  Выше головы не прыгнешь.  За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.  За твоим языком не поспеешь и босиком.  Из песни слова не выкинешь.  Кашу маслом не испортишь. Поспешишь - людей насмешишь.. . 
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