10 пословиц и поговорок, в которых был бы глагол или глаголы во 2-м лице единственного числа.

Без смерти не умрёшь. Без труда не вынешь (и) рыбку из пруда. Близок локоть, да не укусишь. Век живи, век учись, а дураком помрёшь. Выше головы не прыгнешь. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. За твоим языком не поспеешь и босиком. Из песни слова не выкинешь. Кашу маслом не испортишь. Поспешишь - людей насмешишь.. .