10 предметов которые есть в отеле,+ даны вводные конструкции - There is и there are чтобы описывать предметы нужно

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10 предметов которые есть в отеле,+ даны вводные конструкции - There is и there are чтобы описывать предметы нужно
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Гость:
There is table there are tables
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