10-річний Микола проживає з матір’ю. Свого батька хлопчик не знає, той ніколи не сп??лкується зі своєю дитиною, проте невеликі аліменти надходять регулярно. Останнім часом Микола весь час просить матір познайомити його з батько...

Право

10-річний Микола проживає з матір’ю. Свого батька хлопчик не знає, той ніколи не сп??лкується зі своєю дитиною, проте невеликі аліменти надходять регулярно. Останнім часом Микола весь час просить матір познайомити його з батьком. А) Як сімейне законодавство регулює цю ситуацію? Б) Які права і обов’язки батьків визначені Сімейним кодексом? В)Що б ви порадили Миколі?

Автор: Гость