10-річний Микола проживає з матір’ю. Свого батька хлопчик не знає, той ніколи не сп??лкується зі своєю дитиною, проте невеликі аліменти надходять регулярно. Останнім часом Микола весь час просить матір познайомити його з батько...
Право
10-річний Микола проживає з матір’ю. Свого батька хлопчик не знає, той ніколи не сп??лкується зі своєю дитиною, проте невеликі аліменти надходять регулярно. Останнім часом Микола весь час просить матір познайомити його з батьком. А) Як сімейне законодавство регулює цю ситуацію? Б) Які права і обов’язки батьків визначені Сімейним кодексом? В)Що б ви порадили Миколі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Матір повинна познайомити хлопчика з його батьком.Оскільки він надає аліменти , то він також є опікуном. б)Батьки повинні виховувати дітей.Надаючи їм усе необхідно для їхнього благополуччя. в)Надалі настоювати назустріч із батьком.
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