100 балів!!!Лист Дон Кікоту"Чи потрібні Дон Кіхоти сьогодні?"чим швидше

"Дон Кихоты" мечтатели, им все интересно, все надо узнать и разведать. Все они объяснят и разложат на полочки, придут на помощь. Они никогда не сомневаются в своем понимании чего-либо и в своей "правде"... Единственная претензия к "Д. К. " - это хотелось бы, чтобы они чуть больше прислушивались к другим! "Непременная черта Дон Кихотов - умение сочинять иную реальность, чем та, которая губит и убивает".