100 Баллов | Напишите небольшой отзыв (не менее 5-ти предложений) о стихотворении Ломоносова "Свинья в лисьей коже".

Ломоносов в образе Свиньи показывает нам высокомерных, тщеславных и лживых людей, которые выдают себя за тех, кем они не являются. Такие люди всегда есть и будут, как в высоком обществе, так и среди так называемой "черни". Свинья не только примерила лисью шкуру, но и возомнила себя подобной ей, такой же хитрой и коварной. Но до неё слишком поздно дошло, что, притворяясь лисой, ей никогда не стать ею, ведь они разные, как небо и земля. Надо быть тем, кто ты есть, и не строить из себя Господь-Бога. "Из грязи в князи" редко работает.