100 БАЛЛОВ.ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ.Прошу писать только тех, кто сможет ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ПОДРОБНО РАСПИСАТЬ КАЖДЫЙ ПУНКТ РЕШЕНИЯ ЭТОГО УРАВНЕНИЯ! Пожалуйста!
Алгебра
100 БАЛЛОВ.ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ.Прошу писать только тех, кто сможет ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ПОДРОБНО РАСПИСАТЬ КАЖДЫЙ ПУНКТ РЕШЕНИЯ ЭТОГО УРАВНЕНИЯ! Пожалуйста!
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