1000 л бензина стоит 8500 руб. Определите стоимость 210 литров бензина постарайтесь решить эту задачу не переводя рубли в копейке решение и ответ прошу очень надо
Математика
1000 л бензина стоит 8500 руб. Определите стоимость 210 литров бензина постарайтесь решить эту задачу не переводя рубли в копейке решение и ответ прошу очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8500/1000 =8,5 руб стоит 1 литр бензина210*8,5 = 1785 руб стоит 210 литров
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