1000 л бензина стоит 8500 руб. Определите стоимость 210 литров бензина постарайтесь решить эту задачу не переводя рубли в копейке решение и ответ прошу очень надо

Математика

1000 л бензина стоит 8500 руб. Определите стоимость 210 литров бензина постарайтесь решить эту задачу не переводя рубли в копейке решение и ответ прошу очень надо

Автор: Гость