11 баллов!!!!!!!!помогите решить задачу!!!Теплоход в первый день был в пути-8 ч,а во второй-6 ч,причём в первый день он прошёл на 50 км больше,чем во второй.Какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней,если шёл с одинаковой скоростью? Ребят помогите срочно!!!!!!!!!!!