11 баллов!!!!!!!!помогите решить задачу!!!Теплоход в первый день был в пути-8 ч,а во второй-6 ч,причём в первый день он прошёл на 50 км больше,чем во второй.Какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней,если...
11 баллов!!!!!!!!помогите решить задачу!!!Теплоход в первый день был в пути-8 ч,а во второй-6 ч,причём в первый день он прошёл на 50 км больше,чем во второй.Какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней,если шёл с одинаковой скоростью? Ребят помогите срочно!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8-6=2 ч больше был в пути в первый день 50/2=25 км/ч скорость теплохода 8*25=200 км проплыл в 1 день 6*25=150 км проплыл во 2 день