11. В каком из глаголов приставка по- употреблена не в том же значении, что в остал??ных? а) побегать; б) поспать; в) поплыть; г) поиграть; д) полежать. 12. Плохая мне досталась ракетка, воланчик в ней всё время ... а) ...

Русский язык

11. В каком из глаголов приставка по- употреблена не в том же значении, что в остал??ных? а) побегать; б) поспать; в) поплыть; г) поиграть; д) полежать. 12. Плохая мне досталась ракетка, воланчик в ней всё время ... а) застреёт; б) застряёт; в) застрёвывает; г) застревает; д) застрявает.

Автор: Гость