11. В каком из глаголов приставка по- употреблена не в том же значении, что в остал??ных? а) побегать; б) поспать; в) поплыть; г) поиграть; д) полежать. 12. Плохая мне досталась ракетка, воланчик в ней всё время ... а) ...

Русский язык
11. В каком из глаголов приставка по- употреблена не в том же значении, что в остал??ных? а) побегать; б) поспать; в) поплыть; г) поиграть; д) полежать. 12. Плохая мне досталась ракетка, воланчик в ней всё время ... а) застреёт; б) застряёт; в) застрёвывает; г) застревает; д) застрявает.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11. Ответ г) поиграть. 12. Ответ г) застревает.
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