1110. на рисунке 7, 7/_ EOD=40;/_ EOB=130○.Найлите градусную меру угла AOC помогите пожалуйста
Математика
1110. на рисунке 7, 7/_ EOD=40;/_ EOB=130○.Найлите градусную меру угла AOC помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1) ЕОВ = 130* => DОВ = ЕОВ - ЕОD = 130* - 40* = 90* 2) DOB = AOC (вертикальные) = 90*
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