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11/12+125/1000 помогите срочно
11/12+125/1000 помогите срочно
Ответ(ы):
Ответил Гость:
11/12+125/1000=11000/12000+1500/12000=1250/12000=125/1200=5/48
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