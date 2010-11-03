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11/*+3=10 пож.........
11/*+3=10 пож.........
Ответ(ы):
Ответил Гость:
11 / (х + 3) = 10 10* (х + 3) = 11 10х + 30 = 11 10х = 11 - 30 10х = - 19 х = - 1,9
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