11/*+3=10 пож.........

11/*+3=10 пож.........

Ответ(ы):

Ответил Гость:
11 / (х + 3) = 10 10* (х + 3) = 11 10х + 30 = 11 10х = 11 - 30 10х = - 19 х = - 1,9
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