118. Прочитайте. Запишите глаголы в 2 группы в зависимости от спряжения. Рядом с каждым глаголом запишите этот же глагол, но в форме 20-го лица единст венного числа настоящего или будещего время. Перед глаголами ставт...

118. Прочитайте. Запишите глаголы в 2 группы в зависимости от спряжения. Рядом с каждым глаголом запишите этот же глагол, но в форме 20-го лица единст венного числа настоящего или будещего время. Перед глаголами ставте вопросы. Учить, изучать, сложить, умножить, написать. 1 спр.: ( что делать?) изучать - (что делаешь) изучаешь; ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 спр.:....................................................................................................................................................................................................................................................................................