12-4целых 3/4, 11-5целых 3/13, 2целых 3/4-1целая 7/12, 18-3целых 7/13, 10целых 1/2-4целых 5/14. (х-4,7)*7,3=38,69
Математика
12-4целых 3/4, 11-5целых 3/13, 2целых 3/4-1целая 7/12, 18-3целых 7/13, 10целых 1/2-4целых 5/14. (х-4,7)*7,3=38,69
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7 целых 1/4 2) 5 целых 10/13 3) -5/6 4) 14 целых 6/13 5) 6 целых 1/6 (х-4,7)*7,3=38,69 7,3х-34,31=38,69 7,3х=73 х=10
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