12 апреля в нашей стране отмечают День космонавтики. Какому событию посвящен этот праздник? Объясни, почему для человечества важно развитие космоса. Н апиши соченение 7-8 предложений.

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики - памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. Как праздник - День космонавтики - он был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации. Ответ очень прост и логичен-людям нужны новые открытия.