12 баллов помогите очень срочно!!!!! составьте 3 предложения с однородными членами
Русский язык
12 баллов помогите очень срочно!!!!! составьте 3 предложения с однородными членами
Ответ(ы):
Гость:
Вася прыгал и бегал. Мы купались и ныряли. Я и Митя бегали по дорожке.
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