12 человек несут 12 буханок хлеба. каждый мужчина несет по 2 буханки хлеба, женщина-по одной второй буханки , а ребенок по одно четвёртой . сколько было мужчин , женщин , дете й?

Мужчин х женщин у детей 12-(х+у)=12-х-у составим уравнение 2х+у/2+(12-х-у)/4=12 умножим левую и правые части уравнения на 4 8х+2у+12-х-у=48 7х+у=36 х=(36-у)/7 у=36-7х Легко подбирается решение в натуральных числах х=5 у=1 х=4 у=8 (не подходит, так как детей не может быть 0) Одно решение: мужчин 5 женщин 1 детей 12-(5+1)=6 Проверка: 5*2+1/2+6/4=10+8/4=12