12 декабря в нашей отмечают День Конституции РФ.Какому событию посвящён этот праздник.Чем вожна Конституция РФ для граждан нашей страны. 7-8 предложений для 4 класса.СРОЧНО

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День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России и отмечается ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием в нашей стране была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам Президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным праздником. Он посвящён такому событию как принятие Конституции РФ. Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Конституция важна, так как она представляет собой главный закон государства, она является основой всей правовой системы России. Все остальные законы нашей страны основаны именно на этом документе.