12 км 30 м - 3 км 500 м= ? 7 м 2 дм 3 см + 4 м 67 см = ? 7 м 4 дм 6 см + 38 дм = ? 3 км 250 м - 1 м 70 смю пом??гитеее(((9

Математика
12 км 30 м - 3 км 500 м= ? 7 м 2 дм 3 см + 4 м 67 см = ? 7 м 4 дм 6 см + 38 дм = ? 3 км 250 м - 1 м 70 смю пом??гитеее(((9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8 км 530 м 12 м 112 дм и 6 см или 1126 см
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