12 км 30 м - 3 км 500 м= ? 7 м 2 дм 3 см + 4 м 67 см = ? 7 м 4 дм 6 см + 38 дм = ? 3 км 250 м - 1 м 70 смю пом??гитеее(((9

Математика

12 км 30 м - 3 км 500 м= ? 7 м 2 дм 3 см + 4 м 67 см = ? 7 м 4 дм 6 см + 38 дм = ? 3 км 250 м - 1 м 70 смю пом??гитеее(((9

Автор: Гость