12. Коля, Серёжа и Ваня регулярно ходят в библиотеку. Коля бывает в ней каждый 3-й день, Серёжа — каждый 6-й, Ваня — каждый 5-й. 31 марта все ребята были в библиотеке вместе. В какой день все трое встретятся в библиотеке в след...
Алгебра
12. Коля, Серёжа и Ваня регулярно ходят в библиотеку. Коля бывает в ней каждый 3-й день, Серёжа — каждый 6-й, Ваня — каждый 5-й. 31 марта все ребята были в библиотеке вместе. В какой день все трое встретятся в библиотеке в следующий раз?
Ответ(ы):
Гость:
Наименьшее общее кратное чисел : НОК (3,5,6 ) = 3*5*2= 30 дней Значит ребята встретятся через 30 дней ⇒ 30 апреля.
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