12. Коля, Серёжа и Ваня регулярно ходят в библиотеку. Коля бывает в ней каждый 3-й день, Серёжа — каждый 6-й, Ваня — каждый 5-й. 31 марта все ребята были в библиотеке вместе. В какой день все трое встретятся в библиотеке в след...

Алгебра

12. Коля, Серёжа и Ваня регулярно ходят в библиотеку. Коля бывает в ней каждый 3-й день, Серёжа — каждый 6-й, Ваня — каждый 5-й. 31 марта все ребята были в библиотеке вместе. В какой день все трое встретятся в библиотеке в следующий раз?

Автор: Гость