12. В классе 12 школьников посещают спортивный кружок, 7- музыкальный, 8 – художестве??ный. Из них: 2 посещают одновременно музыкальный и спортивный, 3 – спортивный и художественный, 2 – художественный и музыкальный и 1 - все т...

Информатика
12. В классе 12 школьников посещают спортивный кружок, 7- музыкальный, 8 – художестве??ный. Из них: 2 посещают одновременно музыкальный и спортивный, 3 – спортивный и художественный, 2 – художественный и музыкальный и 1 - все три. Сколько учащихся посещают только спортивный кружок? A) 1; B) 2; C) 3; D) 6.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всего в спортивном кружке 12 человек, из них 2 ходят ещё и в спортивный, 3 ещё и в художественный, а один ещё и туда, и туда. Остаётся 12 - 3 - 2 - 1 = 6.
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