(1/2+0,125-1/6)*(6,4:80/34)+1/8

(1/2+0,125-1/6)*(6,4:80/34)+1/8

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Первое действие в скобках второе тоже в скобках третье умножить четвёртое плюс
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