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122,132,153,157,187,499,550,621,881,865,909 какие из них простые числа
122,132,153,157,187,499,550,621,881,865,909 какие из них простые числа
Ответ(ы):
Ответил Гость:
132,157,550,865,187,122
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