(1,24-х)*3,6=3,888 Памагите пожалуйста

(1,24-х)*3,6=3,888 Памагите пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(1.24*3.6)-( х*3.6)=3,888. -3.6х=3.888- 4.464. -3.6х= 0.576. /-3.6. х=0.16 ответ : х=0.16
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