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radic;125*radic;5 вычислите,пожалуйста)
radic;125*radic;5 вычислите,пожалуйста)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Будет 25 т.к √125*5=625,а корень из 625=25
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