126. Укажите роль клубеньковых бактерий в круговороте азота в биосфере 1) усвоение атмосферного азота 3) накопление незаменимых кислот 2) расщепление белковых молекул 4) образование полисахаридов 127. Какой экологический фак...

Биология

126. Укажите роль клубеньковых бактерий в круговороте азота в биосфере 1) усвоение атмосферного азота 3) накопление незаменимых кислот 2) расщепление белковых молекул 4) образование полисахаридов 127. Какой экологический фактор ограничивает распространение растений на большую глубину? 1) солёность воды 3) атмосферное давление 2) недостаток света 4) недостаток минералов 128. Наука ботаника изучает 1) транспорт молекул в клетке 3) строение семян двудольных 2) клеточное дыхание в митохондриях 4) всасывание веществ корнями 129. Элементарная биологическая система, обладающая способностью поддерживать постоянство химического состава 1) мышечная клетка 3) щитовидная железа 2) аппарат Гольджи 4) межклеточное вещество 130. Функцию хранения и передачи наследственной информации выполняет 1) АТФ 3) белковая молекула 2) ДНК 4) аминокислоты 131. К неклеточной форме жизни относят 1) лишайники 3) вирусы 2) простейшие 4) бактерии 132. Во время митоза хромосомы становятся однохроматидными в период: 1) анафазы 3) телофазы 2) профазы 4) метафазы 133. Для клеток каких организмов характерны фагоцитоз с образованием пищеварительной вакуоли? 1) бактерий гниения 3) шляпочных грибов 2) одноклеточных водорослей 4) простейших животных 134. Какая ткань растений обеспечивает их рост? 1) основная 3) образовательная 2) проводящая 4) механическая 135. Определите генотип особи, имеющей гетерозиготную первую пару аллельных генов и рецессивную гомозиготную вторую пару аллельных генов 1) АаВв 3) ААВв 2) ААвв 4) Аавв

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