127,5 м матадан 51 койлек тігілді. осындай 18 койлек неше метр матадан тігілді матем шешуі жауабы

127,5 м матадан 51 койлек тігілді. осындай 18 койлек неше метр матадан тігілді матем шешуі жауабы

Ответ(ы):

Ответил Гость:
127,5/51=25 25*18=455м
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