12:7,5+7,5:12+0,25:0,4•(5,1-3,86)

12:7,5+7,5:12+0,25:0,4•(5,1-3,86)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1,6+0,625+0,625*1,24=1,6+0,625+0,775=3
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