128 страниц в книге. Оля прочитала четвертую часть в первый день,и во второй несколько,ей осталось прочитать 63страниц. Сколько страниц Оля прочитала. Только решить надо эту задачу дробью) помогите.
Математика
128 страниц в книге. Оля прочитала четвертую часть в первый день,и во второй несколько,ей осталось прочитать 63страниц. Сколько страниц Оля прочитала. Только решить надо эту задачу дробью) помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)128:1 = 31(стр)-она прочла в первый 4 2)128-63=65(стр)-во второй день 3)31+65=96(стр)-она прочитала ответ :96 страниц она прочитала
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