128 страниц в книге. Оля прочитала четвертую часть в первый день,и во второй несколько,ей осталось прочитать 63страниц. Сколько страниц Оля прочитала. Только решить надо эту задачу дробью) помогите.

Математика

128 страниц в книге. Оля прочитала четвертую часть в первый день,и во второй несколько,ей осталось прочитать 63страниц. Сколько страниц Оля прочитала. Только решить надо эту задачу дробью) помогите.

Автор: Гость