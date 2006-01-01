(1285-1283+304)"177:(90801-801-89973) решение
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(1285-1283+304)"177:(90801-801-89973) решение
Ответ(ы):
Гость:
(1285 - 1283 + 304) * 177 : (90801 - 801 - 89973) = = (2 + 304) * 177 : (90000 - 89973) = 306 * 177 : 27 = = 34 * 177 : 3 = 34 * 59 = 2006 1). 1285 - 1283 + 304 = 2 + 304 = 306 2). 90801 - 801 - 89973 = 90000 - 89973 = 27 3). 306 * 177 = 54162 4). 54162 : 27 = 2006
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