12руб.составляют 3/4 имеющейся суммы денег.Какова эта сумма?
Математика
12руб.составляют 3/4 имеющейся суммы денег.Какова эта сумма?
Ответ(ы):
Гость:
12:3*4=16(руб.) Ответ: сумма равна 16 рублям.
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