13)В старинном русском городе Переславле-Залесском есть Музей чайника, Музей утюга, Музей масок. надо заменить слово старинный на близкий по значению словом

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13)В старинном русском городе Переславле-Залесском есть Музей чайника, Музей утюга, Музей масок. надо заменить слово старинный на близкий по значению словом

Автор: Гость