13)В старинном русском городе Переславле-Залесском есть Музей чайника, Музей утюга, Музей масок. надо заменить слово старинный на близкий по значению словом
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13)В старинном русском городе Переславле-Залесском есть Музей чайника, Музей утюга, Музей масок. надо заменить слово старинный на близкий по значению словом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древнем (стародавнем) русском городе Переславле-Залесском есть Музей чайника, Музей утюга, Музей масок.
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