#1305. Представьте произведение в виде суммы и найдите его значение: а) 8,75 • 4 б) 2,3 ??? 5 #1312. Автомашина прошла 3 ч со скоростью 48,4 км/ч и 5 ч со скоростью 56,6 км/ч. Какой путь прошла автомашина за всё это время?
Математика
#1305. Представьте произведение в виде суммы и найдите его значение: а) 8,75 • 4 б) 2,3 ??? 5 #1312. Автомашина прошла 3 ч со скоростью 48,4 км/ч и 5 ч со скоростью 56,6 км/ч. Какой путь прошла автомашина за всё это время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1312 1) складываем время: 3+5=8 часов -общее время 2) складываем скорости: 48,4+56,6=105 км/ч - общая скорость 3) S(расстояние или путь)=t (время)*U(скорость) , S= 105*8=840 км
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