#1305. Представьте произведение в виде суммы и найдите его значение: а) 8,75 • 4 б) 2,3 ??? 5 #1312. Автомашина прошла 3 ч со скоростью 48,4 км/ч и 5 ч со скоростью 56,6 км/ч. Какой путь прошла автомашина за всё это время?

Математика

#1305. Представьте произведение в виде суммы и найдите его значение: а) 8,75 • 4 б) 2,3 ??? 5 #1312. Автомашина прошла 3 ч со скоростью 48,4 км/ч и 5 ч со скоростью 56,6 км/ч. Какой путь прошла автомашина за всё это время?

Автор: Гость