13(15-2x)-9(3x-23)=-22

13(15-2x)-9(3x-23)=-22

Ответ(ы):

Ответил Гость:
13(15-2x)-9(3x-23)=-22 195-26x-27x+207=-22 -53x+402=-22 -53x=-424 x=8 ответ: 8
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