Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
13(15-2x)-9(3x-23)=-22
13(15-2x)-9(3x-23)=-22
Ответ(ы):
Ответил Гость:
13(15-2x)-9(3x-23)=-22 195-26x-27x+207=-22 -53x+402=-22 -53x=-424 x=8 ответ: 8
Похожие вопросы
7+3-5 в каком порядке выполнялись действия? сделайте проверку, выполняя обратные действия.
В урне 10 шаров. Из них 3 синих, 5 красных остальные желтые. Наугад вынимают 1 шар. Какова вероятность, что вынутый шар окажется красным. ...
Лето длится 92 дня. Из них 42 дня были солнечными, 18 пасмурными, а остальные дни были дождливыми. Сколько дождливых дней было летом? ...
Сочинение на тему первое сентября
Помогите пожалуйста! По физике задача по току: R1=30 м,R2=60м,R3=90 м,R4=4,5 Ом,u=27 В.Найти: I об-?, I1-4-?(по закону Ома)
К 80 г. раствора хлороводородной кислоты с массовой долей хороводорода 8% прилили 20мл. воды . Определить массовую долю хлороводорода в новом раств...
Как решить цепочку по химии mg-mo-mgso4-mgcl2
Из предложений 7 — 9 выпишите прилагательные в форме простой сравнительной степени. (7) Книги умеют защищаться и своими перекличка¬ми. (8) А эти пе...
S-весь путь, d-расстояние до Вессенней, D-расстояние до Летней. Записать формулы зависимости величин S, d и D от времени движения t ...
13^11-x =7^11-x решить уравнение
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск