1,32 ------ подскажите пожалуйста 1+1 - 11
Разное
1,32 ------ подскажите пожалуйста 1+1 - 11
Ответ(ы):
Гость:
1.32 1.32 132 6 3 ------ =-------------= ------------- = ---------= -------- = 0.06 2 22 22*100 100 50 ----- 11
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