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1/3x-3x+5y/15xy при х=корень из 45 Срочно пожалуйста
1/3x-3x+5y/15xy при х=корень из 45 Срочно пожалуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
=(5у-(3х+5у))/15ху= =(5у-3х-5у)/15ху=-3х/15ху=-1/5у= =-1/5V45=-1/5*3V5=-1/15V5 V это корень
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