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13x=0,26x в квадрате (x в квадрате)
13x=0,26x в квадрате (x в квадрате)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
13х = 0.26х 13х - 0,26х = 0 0,26х (50 - х) = 0 Составим систему: 0,26х = 0 50-х = 0 х=0 х=50 Ответ: 0; 50.
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